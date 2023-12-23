село Надеждино — Familio

Надеждино

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Цареводаровская волость
211. Надеждина (Караруга), колония, при балке Безимянной, дворов 88, жителей 559, молитвенный дом, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9520Надеждинеселор-н ПриазовськийГірсівська сільська об'єднана територіальна громада

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