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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Бибиково Сумароковской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3624.
Будылин Иван Гаврилович, отставной рядовой из крестьян с. Бибиково Сумароковской волости. 1916 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 60.
Курносов Петр Фирсович, ратник из запасных нижних чинов с. Бибиково Сумароковской волости. 1914–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 317.
Мещеряков Прокофий Денисович. отставной рядовой из крестьян с. Бибиково Сумароковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 369.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1121Бибиково (Архангельское), с. вл.при руч. Рысьевке.1515485268Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Сумароково и Бибиково52Малолетние Влад., Дм. и Алекс. Ив. Саницкие167433
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
589. Вибиково, село бывшее владельческое, при речке Рысьевке, дворов 87, жителей 542, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48215Бибиковосело53°34'44°46'N-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56645404106с Бибиковосело