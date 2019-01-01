село Бибиково, село Бибиково, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Бибиково

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Бибиково Сумароковской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3624.
Будылин Иван Гаврилович, отставной рядовой из крестьян с. Бибиково Сумароковской волости. 1916 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 60.
Курносов Петр Фирсович, ратник из запасных нижних чинов с. Бибиково Сумароковской волости. 1914–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 317.
Мещеряков Прокофий Денисович. отставной рядовой из крестьян с. Бибиково Сумароковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 369.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1121Бибиково (Архангельское), с. вл.при руч. Рысьевке.1515485268Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Сумароково и Бибиково52Малолетние Влад., Дм. и Алекс. Ив. Саницкие167433

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Сумароковская волость
589. Вибиково, село бывшее владельческое, при речке Рысьевке, дворов 87, жителей 542, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
48215Бибиковосело53°34'44°46'N-38-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Засечный сельсовет
56645404106с Бибиковосело
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