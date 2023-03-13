село Нечаевка, село Нечаевка, Нечаевская волость, Елисаветградский уезд (на 1916) — Familio

Нечаевка

Нечаевская волость, Елисаветградский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2213Нечаевка (Жукова), с. вл.при рч. Сугаклее.215566207215Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Нечаевская волость
469. Нечаевка (Жуково), село бывшее владельческое, при речке Сугоклее, дворов 102, жителей 472, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, зе Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Нечаевская волость
село Нечаево

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Нечаевская волость
село Нечаевка (сельское общество)193375508883
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