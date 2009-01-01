агрогородок Красное, агрогородок Красное, Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Красное

Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Свислочская волость
162. Косье, село бывшее владельческое, при реке Березине, дворов 30, жителей 330, церковь православная

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Осиповичский район, Свислочский сельсовет
д Красное385

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Осиповичский район, Свислочский сельсовет
аг. Красное295
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