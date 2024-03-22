посёлок отделение № 1 совхоза "Роднички", посёлок отделение № 1 совхоза "Роднички", Нехаевский район, Волгоградская область (на 2018) — Familio

отделение № 1 совхоза "Роднички"

Нехаевский район, Волгоградская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Нехаевский район
13928отделение № 1 совхоза "Роднички"посёлок50°11,0' с.ш.41°46,0' в.д.M-37-072
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close