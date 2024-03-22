Гаспаровщина
Решанская волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Касперовщина, з., жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 18, у. гор. 21 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Вильна 24 в.
Касперовщина-Галин, з. (Гриневских), оз. Натишкя, жит. 15 (8 м. 7 ж.), дес. 19, у. гор. 20 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 20 в., ст., ст. ж. д. Вильна 23 в.