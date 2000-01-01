сельцо Мелеховка, сельцо Мелеховка, Тульский уезд, Тульская губерния (на 1859) — Familio

Мелеховка

Тульский уезд, Тульская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Мелеховка Денисовской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3920.
Дело об отводе земли под сельскохозяйственную школу американского типа при селе Мелиховка, Денисовской волости, Тульского уезда и губернии. 1920 г. // Гос. архив Тульской Показать все
Дело по выделу земли части с. Мелеховки, Денисовской волости, Тульского уезда и расширении землепользования хуторянина деревни Мелеховки Макарова Григория Сергеевича. (Им Показать все
Дело о расширении землепользования гр. Телина, д. Мелеховки, Денисовской волости, Тульского уезда. (Имеется чертеж участка земли Телина). 1922–1923 гг. // Гос. архив Туль Показать все
Дело о переделе земли общества гр-н д. Мелеховки, Денисовской волости, Тульского уезда. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Опись 1. Дело 935.
Дело по измерению землепользования общества гр-н с. Мелеховка, Денисовской волости, Тульского уезда. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Опись 1. Де Показать все
Акты приемки сада при д. Мелеховке, Денисовской волости, Тульского уезда. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Опись 1. Дело 1290.
Дело о сдаче в арендное пользование земли гр-ну д. Мелеховки, Денисовской волости, Тульского уезда, Иванову. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Опись 1. Показать все
Дело по спору общества гр-н с. Мелеховки, Денисовской волости, Тульского уезда, с Лаптевским лесничеством из-за вершины «Митющинской». 1924 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Дело по жалобе гр-на с. Мелеховки, Денисовской волости, Тульского уезда Пахомова Д. на решение В. З. К. от 27 мая 1924 г. об изъятии земли у гр-на Пахомова. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
107Меляковка, сц. вл.при рч. Осетре.351830148143
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