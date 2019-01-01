село Мелянда, село Мелянда, Лебяжский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Мелянда

Лебяжский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
16100Мелянда высокая, поч. каз.при р. Вятке.376029162205

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Сердежская волость
1407. Высокомеляндинское, село бывшее государственное, при реке Вятке, дворов 61, жителей 416, церковь православная, школа, 3 трж.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Лебяжский район
29019Меляндасело57°23'49°40'O-39-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Лебяжский муниципальный район, Михеевское сельское поселение
33621404196с Меляндасело
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