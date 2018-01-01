село Новая Гребля, село Новая Гребля, Вінницька область (на 2018) — Familio

Новая Гребля

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Чернятинская (Мало-) волость
290. Новая-Гребля, село бывшее владельческое, при речке Десне, дворов 164, жителей 1473, церковь православная, школа, питейный дом, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Мало-Чернявская волость
Гребля Новая село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1632Нова Гребляселоцентр сільської радир-н Калинівськийсільрада Новогребельська
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