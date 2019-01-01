деревня Любимовка, деревня Любимовка, Муромцевский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Любимовка

Муромцевский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Самохваловская волость
Любимовка д., при рч. Кайласке, на прос. дор.7341341210396

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Муромцевский район
114153Любимовкадеревня56°19'с.ш.75°42'в.д.O-43-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Муромцевский муниципальный район, Ушаковское сельское поселение
52634440106д Любимовкадеревня
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