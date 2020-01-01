деревня Крякянава, деревня Крякянава, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis (на 2020) — Familio

Крякянава

Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Литовская ССР, Паневежский район, Крякянавский сельсовет
деревня Крякянава2666730

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Krekenavos seniūnija
Krekenavos vs.
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