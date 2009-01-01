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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
12Дер. ВаськовкапроселочнойколодцахЕловскому с. о. 207164Рыминского пр. 6720
17Хут. Васьковкапроселочнойколодцахтов. крест. прав. 133539Рыминского пр. 6720
25Хут. Васьковкапроселкеколодцемещ. И. Г. Невинскому, прав. 152Рыминского пр. 6918
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Васьковка13
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Васьковка28