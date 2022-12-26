село Рудка, село Рудка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Рудка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2889Рудка, с. вл.при пруде.351292376386Церковь православная 1. Заводов 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
С. Рудки и Лагорок11Марья Маслова11340
С. Рудки и Лагорок11Марья Маслова11340
С. Рудки и Лазарок15Егор Осип. Голенковский12027
С. Рудки и Лазарок15Егор Осип. Голенковский12027
С. Рудки21Пелаг. Оргоновичева18558

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Яблоновская волость
641. Рудка, село бывшее владельческое, при речке Гнилой Оржице, дворов 147, жителей 899, церковь православная, питейный дом, 10 ветряных мельниц, маслобойный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Яблоновская волость
5.0Рудка селоРудковское крестьян собственников 1-ое и 3-ье530808640

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18036Рудкаселоцентр сільської радир-н Гребінківськийсільрада Рудківська
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