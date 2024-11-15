агрогородок Подсолтово, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Подсолтово

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Старосельская волость
39Дер. Малая Слободкапроселочнойречке Белая НатопДаниловск. с. о. 168069Поцолтовского прав. 11121
42Село Поцолтовопроселочнойречке Белая НатопДаниловск. с. о. церк. земли18 243 551 5Поцолтовского прав. 8819

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д Подсолтово264

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
аг. Подсолтово137

Мы используем куки для улучшения работы сайта.