село Недайвода, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Недайвода

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине с. Недайводы, Весело-Терновской волости, Верхнеровского уезда Георгии Демидовиче Михайленко, обвинявшемся по ст. 248 Улож. о наказ. // Гос. архив Росси Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1262Недайвода, сц. вл.при рч. Ингульце.904571305287

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Весело-Терновская волость
303. Недайводы (Авдотьевка), деревня бывшая владельческая, при реке Саксагани, дворов 127, жителей 626, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Веселотерновская волость
3Недай-водабывшие помещичьи25216228282450

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4152Недайводаселоцентр сільської радир-н Криворізькийсільрада Недайводська

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