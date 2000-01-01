агрогородок Озераны, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Озераны

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Тихиничская волость
465. Озераны, село бывшее государственное, при реке Друти, дворов 101, жителей 639, церковь православная, школа, ветряная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Тихиничская волость
41Село Озераныпроселкер. Друтиоб-ву кр-н церк. земли167593548Озеранского пр. 12225
107Им. Озераныпроселкер. Друтипоч. гр. К. М. Кутаеву, пр. 142Озеранского пр. 12225

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Озеранский сельсовет
д Озераны441

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Озеранский сельсовет
аг. Озераны294

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