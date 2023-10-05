деревня Каспляны, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Каспляны

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Суражский уезд
Им. Касиляны23Ив. Нитославский37914103

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Казаковская волость
103КаспляныимениеКасиль, рекаСуражского, православногонаследникам И. Сандрыгайло, двор.3

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Суражский поссовет
д Каспляны13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Суражский сельсовет
д. Каспляны23

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