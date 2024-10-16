деревня Телянино, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Телянино

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Телянгино Аргуновской волости Никольского уезда заготовки леса. 1908–1909 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 91 Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Телянино Аргуновской волости Попова Якова об оставлении его на старом месте поселения. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 2 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Теляшино Аргуновской волости Попова, Шиловского, Карандашева и Силякова об аренде земли. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6258Телянгино, д. каз.при рч. Шарженге.535530109153

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Телянгина51¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
241233Телянинодеревня59°51'с.ш.45°04'в.д.O-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Аргуновское сельское поселение
19634404176д Телянинодеревня

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