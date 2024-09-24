деревня Перевозники, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Перевозники

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Быстрицкая волость
Перевозники, д., спл. р. Вилия, жит. 183 (89 м. 94 ж.), дес. 264,94, у. гор. 42½ в., вол. пр. ½ в., ст. кв. 10½ в., ст. ж. д. Подбродзе 24 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
д. Перевозники3

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