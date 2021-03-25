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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 21 июля 1914 г. о незаконном выдел Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Координатная и оценочная ведомости по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 Показать все
Приговор сельского схода и тетрадь вычислений землемера Андреева по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. 1914 г. Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянке с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. Татьяне Васильевой Андреевой (план участка земли прилагается). 1916 г. // Г Показать все
Протокол и расписание землеустроительных работ землемера Сухова по делу о выделении отрубного участка земли крестьянке с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. (фамилия Показать все
Тетрадь вычислений землемера Сухова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. 1916 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2959Заречье (Покровское), с. каз.при р. Зуше.117136620647Церковь православная 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
824. Зарецкая (Покровская), слобода бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 186, жителей 1612, церковь православная, школа, 3 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64303Заречьесело52°57'с.ш.37°02'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643413101с Заречьесело