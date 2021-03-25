село Заречье, село Заречье, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Заречье

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 21 июля 1914 г. о незаконном выдел Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Координатная и оценочная ведомости по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 Показать все
Приговор сельского схода и тетрадь вычислений землемера Андреева по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. 1914 г. Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянке с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. Татьяне Васильевой Андреевой (план участка земли прилагается). 1916 г. // Г Показать все
Протокол и расписание землеустроительных работ землемера Сухова по делу о выделении отрубного участка земли крестьянке с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. (фамилия Показать все
Тетрадь вычислений землемера Сухова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Заречье Каменской вол. Новосильского у. 1916 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2959Заречье (Покровское), с. каз.при р. Зуше.117136620647Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Каменская волость
824. Зарецкая (Покровская), слобода бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 186, жителей 1612, церковь православная, школа, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
64303Заречьесело52°57'с.ш.37°02'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Зареченское сельское поселение
54643413101с Заречьесело
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