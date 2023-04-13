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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Борисовщина Бельской волости Гдовского уезда Никифора Гаврилова на земского начальника 7-го участка. 1903–1906 гг. // Центральный государственный Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Борисовщины Бельской волости Гдовского уезда Елены Сергеевой о высылке ей паспорта. 1908 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О земле крестьянина д. Борисовщины Бельской волости Гдовского уезда И. Андреева. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1744Борисовщина (Борисовое Поле), д. каз.при рр. Пскове и Чудки.10045196963
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Борисовщина д.1103 стан6877 участок68город Псков.