деревня Борисовщина, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Борисовщина

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Борисовщина Бельской волости Гдовского уезда Никифора Гаврилова на земского начальника 7-го участка. 1903–1906 гг. // Центральный государственный Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Борисовщины Бельской волости Гдовского уезда Елены Сергеевой о высылке ей паспорта. 1908 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О земле крестьянина д. Борисовщины Бельской волости Гдовского уезда И. Андреева. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1744Борисовщина (Борисовое Поле), д. каз.при рр. Пскове и Чудки.10045196963

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Борисовщина д.1103 стан6877 участок68город Псков.

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