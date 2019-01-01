Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название Сельское общество Река или озеро От уездного города От волостного правления Расстояния Домов Семей Мужчин Женщин

2119 6. Конецкая (Таршина) Антинское При Мариинском канале 50½ 2 До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 3. До почтового отделения: 3. До пароходной пристани: 3. Крестьянское: 10. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 11. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 28. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 34. Не крестьянское: 1.