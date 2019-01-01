деревня Конецкая, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Конецкая

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
724Конецкая, д.при оз. Конецком.49½49½21216Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Бадожская волость
134. Таршина (Конецкая), при озере Конецком, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 60, почтовая станция

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Бадожская волость
21196. Конецкая (Таршина)АнтинскоеПри Мариинском канале50½2До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 3. До почтового отделения: 3. До пароходной пристани: 3. Крестьянское: 10. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 11. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 28. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 34. Не крестьянское: 1.
21229. КонецкаяАнтинскоеПри Мариинском канале50½2До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 3. До почтового отделения: 2. До пароходной пристани: 3. Крестьянское: 1. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 1. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 2. Не крестьянское: 8. Крестьянское: 2. Не крестьянское: 12.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
250129Конецкаядеревня60°45'с.ш.37°06'в.д.P-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Анненское сельское поселение
19622412121д Конецкаядеревня

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