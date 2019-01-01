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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
724Конецкая, д.при оз. Конецком.49½49½21216Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
134. Таршина (Конецкая), при озере Конецком, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 60, почтовая станция
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
21196. Конецкая (Таршина)АнтинскоеПри Мариинском канале50½2До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 3. До почтового отделения: 3. До пароходной пристани: 3. Крестьянское: 10. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 11. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 28. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 34. Не крестьянское: 1.
21229. КонецкаяАнтинскоеПри Мариинском канале50½2До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 3. До почтового отделения: 2. До пароходной пристани: 3. Крестьянское: 1. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 1. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 2. Не крестьянское: 8. Крестьянское: 2. Не крестьянское: 12.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
250129Конецкаядеревня60°45'с.ш.37°06'в.д.P-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622412121д Конецкаядеревня