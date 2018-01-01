село Кустолово-Суходолка, село Кустолово-Суходолка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кустолово-Суходолка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Новотагамлицкая волость
403. Кустолово (Гриневщина), село бывшее владельческое, при балке Кустоловой, дворов 65, жителей 434, церковь православная, питейный дом, 5 ветряных мельниц, кирпичный за Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Ново-Тагамлыкская волость
6.0Кустолово (Гриневщина) селоКустоловское 2-ое6488885160338300638

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18739Кустолово-Суходілкаселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Кустолово-Суходільська
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