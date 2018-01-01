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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
101Отбедово (Васильевка, Томары), с. вл.при рч. Ингульце.575749142150Церковь православная 1. Перевоз чрез рч. Ингулец.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
128. Отбедо-Васильевка, село бывшее владельческое, при реке Ингульце, дворов 89, жителей 469, волостное правление (уездный город 60 в), церковь православная, лавка. В 12 Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Отбедовасильевка
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Отбедо-Васильевка при реке Ингульце (имение Живодарова) (сельское общество)160407544951д. Павловка 5 в.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16493Василівкаселоцентр сільської радир-н Снігурівськийсільрада Василівська