село Василевка, село Василевка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Василевка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
101Отбедово (Васильевка, Томары), с. вл.при рч. Ингульце.575749142150Церковь православная 1. Перевоз чрез рч. Ингулец.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Отбедо-Васильевская волость
128. Отбедо-Васильевка, село бывшее владельческое, при реке Ингульце, дворов 89, жителей 469, волостное правление (уездный город 60 в), церковь православная, лавка. В 12 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Отбедовасильевская волость
село Отбедовасильевка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Отбедо-Васильевская волость
село Отбедо-Васильевка при реке Ингульце (имение Живодарова) (сельское общество)160407544951д. Павловка 5 в.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16493Василівкаселоцентр сільської радир-н Снігурівськийсільрада Василівська
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