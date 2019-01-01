село Елизаветинка, село Елизаветинка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Елизаветинка

Адамовский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
822Елизаветинский, выс. казач. Ор. в.при рч. Кумаке.10515533140141

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Кваркенский
494. Елизаветинский, поселок казачий, при речке Кумаке, дворов 61, жителей 370, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Адамовский район
72355Елизаветинкасело51°46'с.ш.59°45'в.д.M-40-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, Сельское поселение Елизаветинский сельсовет
53604410101с Елизаветинкасело
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