село Кабаевка, село Кабаевка, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кабаевка

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Баклановская волость
393. Кабаевка (Васильевка), деревня бывшая государственная, при реке Кандызе, дворов 69, жителей 537, молитвенный дом, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Баклановская волость
С. Кабаевка. Б. госуд. Мордва. Прав. и старообр.2167237634179424475

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
71786Кабаевкасело53°58'с.ш.53°11'в.д.N-39-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Аксёнкинский сельсовет
53643402111с Кабаевкасело
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