рабочий посёлок Новый Рогачик, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Новый Рогачик

Городищенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ
3089Новорогачевский посел., на ч.-влад. земле, при реке Червленой2514989284Выборный т-ва400707

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Городищенский район
14081Новый Рогачикраб.посёлок48°41,0' с.ш.44°04,0' в.д.M-38-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Новорогачинское городское поселение
18605156051рп Новый Рогачикрабочий поселок

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