село Ивановка, село Ивановка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
1983Ивановское, сц. вл.при рч. Самовце.3118176980

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
С. Малое, Самовцы, Ивановка тож, Д. Бутырки, Семеновка и С. Кузьминки3Раф. Гавр. Корякин1151020
С. Малое, Самовцы, Ивановка тож, Д. Бутырки, Семеновка и С. Кузьминки3Раф. Гавр. Корякин1151020
С. Малое, Самовцы, Ивановка тож, Д. Бутырки, Семеновка и С. Кузьминки3Раф. Гавр. Корякин1151020

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Бутырская волость
739. Ивановка (М. Самовец), село бывшее государственное и владельческое, при речке Самовце, дворов 154, жителей 1350, церковь православная, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64470Ивановкасело52°39'40°00'N-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
68624440112с Ивановкасело
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