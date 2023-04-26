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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1983Ивановское, сц. вл.при рч. Самовце.3118176980
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
С. Малое, Самовцы, Ивановка тож, Д. Бутырки, Семеновка и С. Кузьминки3Раф. Гавр. Корякин1151020
С. Малое, Самовцы, Ивановка тож, Д. Бутырки, Семеновка и С. Кузьминки3Раф. Гавр. Корякин1151020
С. Малое, Самовцы, Ивановка тож, Д. Бутырки, Семеновка и С. Кузьминки3Раф. Гавр. Корякин1151020
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
739. Ивановка (М. Самовец), село бывшее государственное и владельческое, при речке Самовце, дворов 154, жителей 1350, церковь православная, 3 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64470Ивановкасело52°39'40°00'N-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624440112с Ивановкасело