село Подъём, село Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Подъём

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2274Подъем, д. вл.при безымянном ручье.35589379354Завод кирпичный. Маслобойня.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
Д. Подъем54Экман. Дм. Нарышкин36389

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Тараксинская волость
915. Подъем, село бывшее владельческое, при речке Казачихе, дворов 141, жителей 841, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Тараксинская волость
село Подъем«Пичаевская» п.-т. контора3512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
64885Подъёмсело53°19'42°19'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Подъёмский сельсовет
68626470111с Подъёмсело
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