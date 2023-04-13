деревня Зуево, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Зуево

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Чудовская волость
29Казарма № 20 (для служ. Московского шоссе) (кзрм.)2-го стана, 2-го зем. уч.Пут. Сообщ.11628761010службаМосков. шоссе.Смежны с деревней Коломовка.
30Коломовна (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.гг. Дыренкова и кн. Багратион-Мухранских8686140155295798земледелиесено торговляНовгородская железная дорога, рч. Коломовка.речкаМолитв. д., школа, пост Торфяной Никл. ж.д., кзрм., 1 кузн.
31Коломовка (ус.)2-го стана, 2-го зем. уч.Бр. Дыренков53426759хоз.Москов. шоссе.Смежна с деревней Коломовка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
59377Зуеводеревня59°11'00"31°32'00"O-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение
49650430126д Зуеводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.