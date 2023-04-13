Зуево
Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
29Казарма № 20 (для служ. Московского шоссе) (кзрм.)2-го стана, 2-го зем. уч.Пут. Сообщ.11628761010служба—Москов. шоссе.—Смежны с деревней Коломовка.
30Коломовна (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.гг. Дыренкова и кн. Багратион-Мухранских8686140155295798—земледелиесено торговляНовгородская железная дорога, рч. Коломовка.речкаМолитв. д., школа, пост Торфяной Никл. ж.д., кзрм., 1 кузн.
31Коломовка (ус.)2-го стана, 2-го зем. уч.Бр. Дыренков53426759—хоз.—Москов. шоссе.—Смежна с деревней Коломовка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59377Зуеводеревня59°11'00"31°32'00"O-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49650430126д Зуеводеревня