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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3186Еманзельга (Емангелька), дер.при рч. Еманзельге.363646138122Мечеть 1. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1024. Еманзельга (Еманчелька), деревня бывшая государственная, при речке Еманзельге, дворов 48, жителей 368, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Еманзельга, на р. Еманзельге, распл.Еманзельское общество89229233Бывшие государственныеМагометанеТатары408
8) д. Еманзельга, на р. Еманзельге, мечеть, распланированаЕманзельиское общество274712687ПрипущенникиМагометанеТатары5025
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320129Еманзельгадеревня56°36'с.ш.58°22'в.д.O-40-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000156д Еманзельгадеревня