деревня Еманзельга, Ачитский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Еманзельга

Ачитский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по иске имля (арабской графике)
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3186Еманзельга (Емангелька), дер.при рч. Еманзельге.363646138122Мечеть 1. Хлебный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Каргинская волость
1024. Еманзельга (Еманчелька), деревня бывшая государственная, при речке Еманзельге, дворов 48, жителей 368, мечеть

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Каргинская волость
6) д. Еманзельга, на р. Еманзельге, распл.Еманзельское общество89229233Бывшие государственныеМагометанеТатары408
Красноуфимский уезд, Ювинская волость
8) д. Еманзельга, на р. Еманзельге, мечеть, распланированаЕманзельиское общество274712687ПрипущенникиМагометанеТатары5025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ачитский район
320129Еманзельгадеревня56°36'с.ш.58°22'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ачитский
65705000156д Еманзельгадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.