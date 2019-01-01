деревня Кёдери, деревня Кёдери, Variešu pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Кёдери

Variešu pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
55КиодердеревняколодецКрейцбургского, лютеранскогоКрейцбургскому сельскому обществу8
56КиодерместечкоЛикун, речкаКрейцбургского, лютеранскогоКрейцбургскому сельскому обществу7

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Variešu pagasts
Ķoderiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=50080
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