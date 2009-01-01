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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
107Стайки 1-едеревняЗавечельская пущаОреховского, православногоОреховскому сельскому обществу8
108Стайки 2-едеревняЗавечельская пущаОреховского, православногоОреховскому сельскому обществу16
109Стайки 3-едеревняЗавечельская пущаОреховского, православногоОреховскому сельскому обществу6
110Стайки 4-едеревняЗавечельская пущаОреховского, православногоОреховскому сельскому обществу3
111Стайки 5-едеревняЗавечельская пущаЗавечельского, православногоОреховскому сельскому обществу5
112Стайки 6-едеревняЗавечельская пущаЗавечельского, православногоОреховскому сельскому обществу5
113Стайки 7-едеревняЗавечельская пущаЗавечельского, православногоОреховскому сельскому обществу8
1СтаидеревняЗубченко, ручейЗавечельского, православногоЧерствятскому сельскому обществу11
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Артюшки1
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Артюшки1