деревня Дворище, Хойникский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Дворище

Хойникский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Хойникская волость
761. Дворище, деревня бывшая владельческая, дворов 78, жителей 620, конн. мльн.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Хойникская волость
Дворище, деревня10881831392694

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Хойникский район, Дворищанский сельсовет
д Дворище353

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Хойникский район, Судковский сельсовет
д. Дворище165

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