посёлок Красный Озерок (большой), Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Красный Озерок (большой)

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Кутло-Борковская волость
Большой Озерок хут. г. Кристи748923694514524Кутловы Борки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
834Красный Озерок (большой)посёлок53°41'с.ш.40°46'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Желобовское сельское поселение
61640430161п Красный Озерок (большой)поселок

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