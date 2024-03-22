деревня Иванчищево, деревня Иванчищево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Иванчищево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе доверенного общества крестьян деревни Иванчищево Щадневской вол. Ростовского уезда крестьянина той же деревни Николая Лаврентьевича Сергеева об отсутствии Показать все
Дело об учреждении Ивановского общества потребителей в деревне Иванчищеве, Щадневской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опис Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Иванчищево Щадневской волости Ростовского уезда. 1876–1877 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 887.
Владенная запись Ярославской губ. Щадневской вол. дер. Иванчищево. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2346.
Курченкова Евгения Ивановна, с. Иванчищева Щениковской волости Ростовского уезда. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 476. Опись 2. Дело 95.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7131Иванищево, д. каз.при колодцах.321731102122

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щадневская волость
д. ИванчищевоVII. Куреткинское общество331147Кулачевский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588520Иванчищеводеревня56°59'39°34'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Исаевское сельское поселение
24609428156д Иванчищеводеревня
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