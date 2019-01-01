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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Нефедовой Нефедовской волости Вологодского уезда С. И. Котова на решение местного волостного суда по взысканию с жалобщика 96 рублей в пол Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Нефедова Нефедовской волости Вологодского уезда Попова на удаление его зятя солдата Денисова с семьей из родительсокго дома. 1893 г. // Го Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Нефедово Нефедовской волости З. Афиногенова. 1897–1898 гг. // Гос. архив Волого Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьян д. Нефедово Нефедовской волости Роженчиковых и А. Фунтовой. 1897–1899 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 274. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Карачевской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
267Нефедово, д. каз.близь оз. Кубенского.7949215572
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Нефедова171104957176028033040584321
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5438НефедовоНефедовское.Георгия-Победоносцасвободные хлебопашцы78—3897110
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Нефедово1765147деревняРусские4590113203
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Нефедово (СС. СККОВ,п. а.,торг. зав. шк. I ст.,изб.-чит.)3407деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.Зимнее: 83 км. Летнее: —.4545
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36867Нефедоводеревня59°46'с.ш.39°04'в.д.O-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454542д Нефедоводеревня