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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жительницы слободы Гнилуш Рождественской волости Землянского уезда Ивановой Евдокии Назаровны. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Гнилуши Рождественской волости Землянского уезда Клюшникова Петра Алексеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Гнилуши Рождественской волости Землянского уезда Кузина Павла Евгеньевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1560Гнилуша, хут. каз.при руч. Гнилуше.328124653
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
728. Гнилуша, хутор бывший государственный, при речке Землянке, дворов 123, жителей 838, волостное правление (уездный город в 3 верстах)
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Гнилуша (Быстрик).2084хуторГнилушенск.28180