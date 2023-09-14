хутор Гнилуша, хутор Гнилуша, Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Гнилуша

Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жительницы слободы Гнилуш Рождественской волости Землянского уезда Ивановой Евдокии Назаровны. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Гнилуши Рождественской волости Землянского уезда Клюшникова Петра Алексеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Гнилуши Рождественской волости Землянского уезда Кузина Павла Евгеньевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1560Гнилуша, хут. каз.при руч. Гнилуше.328124653

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Рожественская волость
728. Гнилуша, хутор бывший государственный, при речке Землянке, дворов 123, жителей 838, волостное правление (уездный город в 3 верстах)

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Лебяженская волость
Гнилуша (Быстрик).2084хуторГнилушенск.28180
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close