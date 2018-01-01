село Малая Перещепина, село Малая Перещепина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Малая Перещепина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2274Малая-Перещепина, с. каз.при болоте Великом.704647922882284Церквей православных 2. Приходское училище. Сельское управление. Хлебный запасный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Мало-Перещепинская волость
386. Малая Перещепина, село бывшее государственное, при Великом болоте, дворов 305, жителей 2100, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 2 церкви православных, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Мало-Перещепинская волость
1.0Малая Перещепина селоМало-Перещепинское козаков75701701195918853844

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Мало-Перещепинская волость
село Малая-Перещепина

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18908Мала Перещепинаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Малоперещепинська
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