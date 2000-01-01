посёлок Козе, посёлок Козе, Kose vald, Harju maakond (на 2022) — Familio

Козе

Kose vald, Harju maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Николаевская волость
437.0Селение Козе16324545АррокюльКошМелочная лавка.
449.0Пасторат Кош Еванг. Лютеранского прихода11-642АррокюльКош
450.0Местечко Кош749642АррокюльКошЛютеранская церковь, приемный покой, аптека санитарный врач, центр. телеф. стан., шерсточе-сальня, прядильня, красильное заведение и фотографическое заведение.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Харьюский район, Козеский сельсовет
поселок Козе4271730

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Harju maakond, Kose vald
Kose alevikalevik
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