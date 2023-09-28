деревня Сычево, Ивановский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Сычево

Ивановский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Бездежская волость
СычевоДеревня31864829Хомск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивановский район, Сочивковский сельсовет
д Сычево217

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивановский район, Сочивковский сельсовет
д. Сычево146

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