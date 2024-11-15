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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Коты, з. (Огановской), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. ½, у. гор. 48 в., вол. пр. 6½ в., ст. кв. 11½ в., ст. ж. д. Залесье 9 в.
Коты, д., жит. 86 (45 м. 41 ж.), дес. 56, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Коты69
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Коты44