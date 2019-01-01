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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества просорушки жителей села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Ануфриева Николая Федоровича и Ревитнева Алексея Николаевича. 1905 г. // Гос. а Показать все
Опись имущества просорушки жителей села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Ватутиных Иосифа Филатовича, Николая и Павла Иосифовичей. 1905 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Кретинина Петра Алексеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Сапронова Петра Митрофановича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Список граждан села Истобное Истобинской волости за 1919 год. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р134. Опись 1. Дело 3.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2030Истобное (Стебенки), с. каз.при урочище Истобном.402038523582481Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
840. Истобное (Стебенки), село бывшее государственное, дворов 729, жителей 5806, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, 7 лавок, 5 Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Истобное (Стебенки).2985селоИстобенскаго10017442
Псаломщика села Истобного.2986владельческая усадьба—15
Его-же2987владельческая усадьба—12
Вдовы священника,в с. Истобном.2988владельческая усадьба—110
Священника, в с. Истобном.2989владельческая усадьба—110
Священника в с. Истобном2990владельческая усадьба—110
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Истобное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7886Истобноесело51°16'с.ш.38°40'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645408101с Истобноесело