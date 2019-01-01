село Истобное, село Истобное, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Истобное

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества просорушки жителей села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Ануфриева Николая Федоровича и Ревитнева Алексея Николаевича. 1905 г. // Гос. а Показать все
Опись имущества просорушки жителей села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Ватутиных Иосифа Филатовича, Николая и Павла Иосифовичей. 1905 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Кретинина Петра Алексеевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Истобного Истобенской волости Нижнедевицкого уезда Сапронова Петра Митрофановича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Список граждан села Истобное Истобинской волости за 1919 год. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р134. Опись 1. Дело 3.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
2030Истобное (Стебенки), с. каз.при урочище Истобном.402038523582481Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
840. Истобное (Стебенки), село бывшее государственное, дворов 729, жителей 5806, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, 7 лавок, 5 Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
Истобное (Стебенки).2985селоИстобенскаго10017442
Псаломщика села Истобного.2986владельческая усадьба15
Его-же2987владельческая усадьба12
Вдовы священника,в с. Истобном.2988владельческая усадьба110
Священника, в с. Истобном.2989владельческая усадьба110
Священника в с. Истобном2990владельческая усадьба110

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
село Истобное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
7886Истобноесело51°16'с.ш.38°40'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Истобинское сельское поселение
20645408101с Истобноесело
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