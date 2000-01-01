деревня Антоновка, Столбово-Трубинская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Антоновка

Столбово-Трубинская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
3879Антоновка, д. вл.при рч. Петровке.1020187576

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Столбовская волость
255. Антоновка (Жобина), деревня бывшая владельческая, при речке Петровке, дворов 23, жителей 149, ткацкая фабрика

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Столбовская волость
деревня Антоновка971291611249683787147010

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Столбово-Трубинская волость
470АнтоновкаДеревня8113845

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