деревня Старобислово, деревня Старобислово, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Старобислово

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по донесению калязинского купеческого сына Константина Николаевича Красильникова об опустошительной рубке леса в даче Васильевской вол. Угличского уезда, принадлежащ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5401Старабислово, с. каз.при колодце.232350130165Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Расловская волость
501. Старобислово, село бывшее государственное, дворов 53, жителей 300, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Расловская волость
39Старобислово65

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
129975Старобисловодеревня57°06'38°10'O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Старобисловское сельское поселение
28622438101д Старобисловодеревня
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