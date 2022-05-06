деревня Старая Кабанова, деревня Старая Кабанова, Каинлыковская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Старая Кабанова

Каинлыковская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1353Старая Кабанова, деревня.при оз. Апаюше1502052310343Тп. — Мечеть 1. Училище. Тканье кулей.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Новокаинлыковская волость
854. Кабанова Старая, деревня бывшая государственная, при озере Апаюше, дворов 77, жителей 477, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Каинлыковская волость
30Старо-Кабанова, д. при оз. Апаише, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., обдирка, вод. мел.13040142480347Земледелие
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