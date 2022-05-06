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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1353Старая Кабанова, деревня.при оз. Апаюше1502052310343Тп. — Мечеть 1. Училище. Тканье кулей.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
854. Кабанова Старая, деревня бывшая государственная, при озере Апаюше, дворов 77, жителей 477, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
30Старо-Кабанова, д. при оз. Апаише, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., обдирка, вод. мел.13040142480347Земледелие