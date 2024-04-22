деревня Покровское, деревня Покровское, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Покровское

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2288Покровское, с. вл.при рч. Черном Немеде.2915½36150151Церковь православная 1. Маслобоень 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Кромский уезд
С. Покровское11А. А. Красовский141733

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Трасенская волость
705. Покровское, село бывшее владельческое, при речке Немеде, дворов 47, жителей 302, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Тросенская волость
Покровское (село)8Тросна Кромского уезда

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
62756Покровскоедеревня52°27'с.ш.35°39'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Троснянское сельское поселение
54654430186д Покровскоедеревня
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