село Загребелье, село Загребелье, Полтавська область (на 2018) — Familio

Загребелье

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2621Загребелье, с. вл. и казач.при рч. Многе.2312108367312Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
М. Городище и с. Загребелье35Алексд. и Вас. Паульсон445105

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Вороньковская волость
508. Загребенье, село бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 152, жителей 804, церковь православная, 2 питейных дома, 6 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Вороньковская волость
4.0Загребелье селоЗагребельское крестьян собственников42510391192331361692
Лубенский уезд, Тарандинцовская волость
13.0Загребелье хуторОробьевское козаков, казенных крестьян, государстенных крестьян и крестьян собственников

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19466Загребелляселор-н Чорнухинськийсільрада Мелехівська
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