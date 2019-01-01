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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
213Лапуховка (Успенское, Воскресенское), с. вл.при рч. Вяде.253890373415Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
108. Лопуховка (Успенское, Воскресенское), село бывшее владельческое, при речке Вяде, дворов 137, жителей 836, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь п Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47660Лопуховкасело53°19'45°20'N-38-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56613425116с Лопуховкасело