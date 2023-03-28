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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
503Середичи, с. вл.при р. Середи.151256283301Церковь православная 1. Маслобоень 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Болховский уезд
С. Середич и Д. Снигирева3Алек. Андр. Кологривый116523
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Середич, село бывшее владельческое, дворов 118, жителей 787, церковь православная, постоялый двор, 2 овчинных завода
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Сердичи (село)21Город Болхов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64212Середичисело53°34'с.ш.35°51'в.д.N-36-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604437101с Середичисело